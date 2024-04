Uit recente cijfers van Kamerlid Franky Demon (CD&V) blijkt dat het aantal woninginbraken met geweld opnieuw in stijgende lijn zit in België. In 2022 waren er in ons land 17 procent meer inbraken dan in 2021. Uit cijfers van het 1ste trimester van 2023 bleek dat die trend zich verder zet. Ook in West-Vlaanderen groeit het aantal inbraken opnieuw sinds corona.