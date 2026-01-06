8°C
Aan­tal gevan­ge­nen dat op de grond slaapt in Bel­gi­sche gevan­ge­nis­sen daalt tot 482

gevangenis grondslaper

Het aantal gedetineerden dat op de grond moet slapen in Belgische gevangenissen is gedaald. Dat meldt vakbond ACOD en bevestigt het gevangeniswezen. In totaal gaat het momenteel om 482 grondslapers, verspreid over de verschillende regio's van het land. Een stevige daling in vergelijking met eind vorig jaar, toen bijna 700 gedetineerden niet over een bed beschikten.

In Regio Noord slapen 246 gedetineerden op de grond, verdeeld over tien inrichtingen. De grootste aantallen worden opgetekend in Antwerpen (52) en Gent (37), gevolgd door Dendermonde (35), Ieper (32) en Hasselt (23). Verder gaat het om Oudenaarde en Brugge (elk 18), Turnhout (13), Mechelen (9) en Leuven-Hulp (9).

Lagere instroom

De vakbonden reageren voorzichtig positief op de daling. "Dit doet uiteraard deugd", zegt ACOD-vertegenwoordiger Robby De Kaey, al waarschuwen ze ook dat de trend broos blijft. Volgens hen is het cijfer deels te verklaren door een lagere instroom op het einde van het jaar, wanneer parketten en politiediensten traditioneel minder actief zijn.

De bonden benadrukken dat structurele problemen blijven bestaan. "Er zitten nog altijd ongeveer 2.400 gedetineerden te veel in de Belgische gevangenissen, en er staan nog ongeveer 300 noodbedden opgesteld, bovenop de bijna 500 grondslapers." Ze waarschuwen de federale regering om niet te vroeg te concluderen dat het ergste voorbij is.

Belga
Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

