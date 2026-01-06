De vakbonden reageren voorzichtig positief op de daling. "Dit doet uiteraard deugd", zegt ACOD-vertegenwoordiger Robby De Kaey, al waarschuwen ze ook dat de trend broos blijft. Volgens hen is het cijfer deels te verklaren door een lagere instroom op het einde van het jaar, wanneer parketten en politiediensten traditioneel minder actief zijn.

De bonden benadrukken dat structurele problemen blijven bestaan. "Er zitten nog altijd ongeveer 2.400 gedetineerden te veel in de Belgische gevangenissen, en er staan nog ongeveer 300 noodbedden opgesteld, bovenop de bijna 500 grondslapers." Ze waarschuwen de federale regering om niet te vroeg te concluderen dat het ergste voorbij is.