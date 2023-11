Het aantal fietsdoden in de zone 50 stijgt in heel Vlaanderen met 40% sinds 2019. “Trieste cijfers”, zegt Lambrecht. “Willen we fietsen aantrekkelijker maken en houden, moeten onze fietspaden veiliger en moeten we de bebouwde kom een zone 30 maken als er geen afgescheiden fietspaden zijn. Studies tonen aan dat de verkeersveiligheid daar toeneemt en er veel minder ongevallen gebeuren. Ook de overlevingskansen bij een ongeval tussen fietser en auto in een zone 30 zijn vele malen groter. Waar wacht minister Peeters op? Iedere fietsdode is er een te veel.”