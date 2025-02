De gouverneur laat sinds 2018 jaarlijks een analyse opmaken van het aantal dodelijke ongevallen in de kustprovincie. "In dat jaar waren wij de slechtsten van de klas in ons land. Nu zien we verbetering, al is er nog veel werk aan de winkel", zegt Decaluwé.

In 2024 daalde het aantal dodelijke ongevallen opnieuw. Volgens de gouverneur zijn daarvoor verschillende oorzaken. "Er zijn de helft minder dodelijke fietsongevallen en dat heeft vermoedelijk te maken met het slechte weer. Fietsers kiezen voor andere vervoersmiddelen." Daarnaast zorgt de toename van het aantal files er volgens Decaluwé voor dat er trager wordt gereden. Ook de snelheidsverlaging op gewestwegen van 90 naar 70 kilometer per uur veroorzaakte een forse daling in het aantal dodelijke ongevallen op die wegen.