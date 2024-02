Oppositiepartij Vlaams Belang in Kortrijk wil dat de politieraad in spoedzitting bijeenkomt.

"De feiten van geweld in Kortrijk stapelen zich op en worden steeds driester”, reageert fractieleider en kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

“De fysieke aanvallen op onze agenten zijn haast niet meer te tellen en dit is bovendien de tweede aanslag op de Kortrijkse politie in drie jaar tijd. Zonder drastisch ingrijpen dreigt de situatie nog verder te escaleren. Het is tijd dat er krachtiger wordt opgetreden tegen dat geweld.



We moeten ons focussen op de toegenomen onveiligheid in Kortrijk en haar deelgemeenten en op de bestrijding van het toenemend geweld tegen onze agenten. Maar wij voelen steeds weer aan dat de stadscoalitie van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk bang is om daarbij man en paard te noemen”.