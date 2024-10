Het is aanschuiven om bij Dovy Keukens binnen te geraken. De keukenfabrikant blijft investeren in de vestiging in Roeselare, waar nu al zo’n 600 mensen aan de slag zijn. De productie is er voor een stuk gerobotiseerd en geautomatiseerd. Op alle fronten groeien de technologische toepassingen, waaronder VR.

Ook in Roeselare is er veel belangstelling voor Paulig, het indrukwekkende complex naast de E403, waar je anders nooit binnen komt. Paulig is Europese marktleider in tex mex producten en bestaat 30 jaar. Elke bezoeker krijgt er de nieuwste tortillafabriek te zien: een snel groeiende afzetmarkt. Momenteel wordt hier 100.000 ton bloem per jaar in wraps verwerkt. “Ik ben heel blij dat ik vandaag eens binnen mag en kan zien hoe die wraps gemaakt worden”, laat een bezoeker weten.

Bovendien is zo’n Open Bedrijvendag ook handig voor de zoektocht naar nieuw talent. “We werken hier in Roeselare met 875 medewerkers en we zijn steeds op zoek naar nieuw talent als belangrijkste ingrediënt voor onze groei”, zegt communicatieverantwoordelijke Margo Desmedt.