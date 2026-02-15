12°C
Nieuws
Lichtervelde

Aan­rij­ding zorgt voor bij­ko­men­de hin­der treinverkeer

NMBS geen trein

Archiefbeeld

Tussen Deinze en Lichtervelde rijden de hele ochtend geen treinen, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Dat veroorzaakt extra hinder voor reizigers tussen Gent en Brugge, zegt spoorwegmaatschappij NMBS.

Sinds 8 uur ligt het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde stil door de aanrijding van een persoon in Grammene (Deinze), meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De NMBS legt tussen beide stations een vervangende busdienst in.

Het incident betekent bijkomende hinder voor reizigers tussen Brugge en Gent, zegt NMBS-woordvoerster Britt Monten. Door geplande werken op de lijn via Aalter worden IC-treinen tussen beide steden dit en volgend weekend omgeleid via de lijn waarop nu de aanrijding is gebeurd. De NMBS raadt reizigers daarom aan om via Kortrijk te reizen zolang de hinder aanhoudt.

Daarnaast is er ook hinder tussen Essen en het Nederlandse Roosendaal. Een defecte trein is daar deze ochtend niet aan de treindienst kunnen beginnen, waardoor de NMBS ook tussen die stations bussen inlegt. Volgens Monten zou de hinder daar "een à twee uur" aanhouden, zei ze rond 8.30 uur.

Victor Peeters
Belga
NMBS

