Het fietspad dat er nu ligt is met 1m80 te smal voor tweerichtingsverkeer. Ze gaan het nu heraanleggen in beton, met een breedte van drie meter. Het gaat over een traject van 580 meter. Er komt ook een regenwaterriool onder het fietspad.

Tegen het bouwverlof komende zomer moet het fietspad klaar zijn. Het zal in totaal zowat 325.000 euro kosten.