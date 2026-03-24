Speciale vul- en spoelplaatsen voor landbouwspuittoestellen pakken vervuiling van water aan bron aan
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Met zijn drinkwaterplan wil Vlaams minister Jo Brouns de vervuiling van water aan de bron aanpakken. In de land- en tuinbouw ligt een belangrijke oplossing bij aangepaste vul- en spoelplaatsen voor spuittoestellen.
Om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in grachten en beken terechtkomen, promoot de Vlaamse overheid het gebruik van afgesloten vul- en spoelplaatsen. Die vangen vervuild water op en verwerken het op een gecontroleerde manier.
Bij fruitteler Stephan Wolfcarius, actief in West- en Oost-Vlaanderen, wordt al enkele jaren zo gewerkt. Zijn spuittoestellen worden gevuld en gereinigd in een afgesloten ruimte. “Alles is gelokaliseerd in een kleine ruimte. Alles is onder controle,” zegt hij. “Het geeft ook gemoedsrust dat er geen restvloeistof in een beek kan terechtkomen.”
'Verplichting niet veraf'
Volgens Pieter Van Oost van Boerenbond kan zo’n systeem een groot verschil maken. “Het vervuilde water wordt opgevangen en gaat via een citerne naar een fytobak, waar micro-organismen de middelen afbreken. Op die manier kunnen we tot 90 procent van de vervuiling onder controle houden.”
Toch gebeurt het vullen en spoelen van spuittoestellen nog vaak op het erf of op het land. Dat leidt tot zogenaamde puntvervuiling. “Er werd lang gedacht dat drift – wat wegwaait tijdens het spuiten – het grootste probleem was, maar dat is slechts 5 procent,” zegt Van Oost. “Tot 90 procent van de vervuiling ontstaat op één plek, bijvoorbeeld door morsen bij het vullen of reinigen.”
Voor landbouwers die zo’n installatie willen bouwen, zijn er sinds kort duidelijke richtlijnen. Een verplichting is er voorlopig nog niet, maar volgens de Boerenbond lijkt die er wel aan te komen. “Ik verwacht dat de overheid in de toekomst zal aansturen op verplichte vul- en spoelplaatsen, individueel of collectief,” aldus Van Oost.
Het drinkwaterplan van minister Brouns moet zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in Vlaanderen, door vervuiling al bij de bron te beperken.