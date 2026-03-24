Volgens Pieter Van Oost van Boerenbond kan zo’n systeem een groot verschil maken. “Het vervuilde water wordt opgevangen en gaat via een citerne naar een fytobak, waar micro-organismen de middelen afbreken. Op die manier kunnen we tot 90 procent van de vervuiling onder controle houden.”

Toch gebeurt het vullen en spoelen van spuittoestellen nog vaak op het erf of op het land. Dat leidt tot zogenaamde puntvervuiling. “Er werd lang gedacht dat drift – wat wegwaait tijdens het spuiten – het grootste probleem was, maar dat is slechts 5 procent,” zegt Van Oost. “Tot 90 procent van de vervuiling ontstaat op één plek, bijvoorbeeld door morsen bij het vullen of reinigen.”

Voor landbouwers die zo’n installatie willen bouwen, zijn er sinds kort duidelijke richtlijnen. Een verplichting is er voorlopig nog niet, maar volgens de Boerenbond lijkt die er wel aan te komen. “Ik verwacht dat de overheid in de toekomst zal aansturen op verplichte vul- en spoelplaatsen, individueel of collectief,” aldus Van Oost.

Het drinkwaterplan van minister Brouns moet zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in Vlaanderen, door vervuiling al bij de bron te beperken.