Gemeente Wielsbeke en WVI realiseren langs de Sluisstraat in Ooigem extra ruimte voor lokale ambachtelijke bedrijvigheid. “Dit aanbod is compatibel met andere recente ontwikkelingen in de gemeente zoals de nabijgelegen private ontwikkeling 't Saspark en de bedrijven- en dienstenzone Lobeek”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Bovendien vormt het bedrijventerrein Kanaalzone West een buffer tussen de woonkern van Ooigem en de gronden voor watergebonden industriële activiteiten langs het Kanaal Roeselare-Leie.”

Vandaag geven burgemeester Jan Stevens en Geert Sanders, algemeen directeur WVI, het startschot voor de infrastructuurwerken. Het komende jaar wordt het 6 ha groot bedrijventerrein uitgerust met wegenis en riolering. Na de aanleg van deze infrastructuur, de groenzone en de integratie van de waterhuishouding blijft er netto nog 4,5 hectare beschikbaar voor bedrijven.

“WVI staat garant voor een kwalitatieve vestigingslocatie die gekenmerkt wordt door een evenwichtige waterhuishouding, duurzame groenaanleg, hedendaagse architectuur en het gebruik van hernieuwbare energie”, zegt Geert Sanders. “Een groenscherm vormt een natuurlijke overgang tussen de toekomstige bedrijfsgebouwen en de omgeving. Zo worden in en rond het bedrijventerrein 73 hoogstambomen en een variatie van 3.598 streekeigen heesters aangeplant. Een bufferbekken en 3 buffergrachten staan in voor een evenwichtige waterhuishouding op het terrein. In de groenzone wordt ook een picknickplek voorzien, zodat werknemers tijdens de middagpauze buiten kunnen lunchen. Als kers op de taart wordt niet langer een gasleiding voorzien.”

Bovendien blijven we het pad effenen voor het gebruik van ‘circulair beton’. De rijweg wordt in een cementbetonverharding voorzien waarbij 100 meter wordt aangelegd in beton met een lagere milieu-impact. Zo wordt 20% van de natuurlijke granulaten vervangen door gerecycleerde hoogwaardige betongranulaten. De uitvoering en kwaliteit van het circulair beton wordt samen met externe partner Buildwise gewaarborgd. Op termijn is het de bedoeling om circulaire beton op grote schaal op alle projecten toe te passen.