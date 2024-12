Dat de stad de maquettes toch kon kopen, betekent een eerste stap in de renovatie van de brug. Het nieuwe stadsbestuur wil namelijk z’n patrimonium in ere houden en stelde zelfs een schepen van Oostendse Tradities aan.

“We hebben ze nu. Dat is het belangrijkste. Ze kunnen niet meer verdwijnen in een privécollectie. In een volgende stap zullen we zoeken naar een kunstenaar die op basis van de maquettes de beelden kan reconstrueren en op de brug kan zetten”, zegt Nico Geldhof, schepen van Oostendse Tradities.

De stad telde zo’n 3.000 euro neer voor de maquettes, maar daar blijft het niet bij. Oostende wil ook replica’s maken van de bronzen beelden die bovenop de pilaren stonden.