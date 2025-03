"Tijdens de coronapandemie hebben verschillende zones hiermee geëxperimenteerd. Voor dit proefproject gingen we inspiratie opdoen bij onze collega's van de politiezone Bilzen-Hoeselt- Riemst", aldus de politiezone Vlas. "We geloven dat we hiermee een hiaat in onze dienstverlening opvullen. Het maakt het nog makkelijker voor burgers om aangifte te doen. Een groot extra voordeel in vergelijking met de online aangifte via Police on Web is dat een medewerker de juiste politionele vragen kan stellen."