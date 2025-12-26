Zoals elk jaar was het druk in Oostende. Heel wat mensen kwamen om middernacht het eindejaarsvuurwerk bewonderen op het Groot Strand. Ook heel wat feestvierders zetten het nieuwe jaar in de uitgaansbuurt in. En dat verliep overwegend probleemloos en in een goede sfeer, meldt de Oostendse politie.

"De oudejaarsnacht kende echter geen grote incidenten. De politieploegen op het terrein konden snel en gepast reageren op eventuele problemen. In totaal werden 9 personen bestuurlijk opgesloten voor het verstoren van de openbare orde en één persoon voor openbare dronkenschap." In totaal waren er 97 interventies, tijdens de vorige oudejaarsnacht verwerkte de politie 107 interventies.

Ondanks de expliciete oproep van de stad en de politie werd het vuurwerkverbod niet door iedereen gerespecteerd. In totaal kwamen 21 meldingen binnen van afgeschoten vuurwerk. De politie kon in 6 gevallen vuurwerk in beslag nemen en stelde telkens een PV op.