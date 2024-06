De brandweer kreeg rond twee uur in de nacht van vrijdag op zaterdag een oproep voor een brand in de Deerlijksestraat in Harelbeke. In de rijwoning troffen ze de 91-jarige bewoonster. De vrouw werd nog naar buiten geëvacueerd en gereanimeerd, maar de hulp kon niet meer baten.



"Het slachtoffer heeft zelf nog haar buurvrouw gebeld om te zeggen dat er brand was uitgebroken, maar ze was niet goed te been en verplaatste zich met een rollator. Ze slaagde er niet in om de woning te verlaten", zegt Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen.

Het parket heeft een wetsdokter en branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. De wetsdokter concludeerde dat de vrouw aan CO-vergiftiging overleed. Volgens de branddeskundige is de brand accidenteel ontstaan in de woonkamer, de precieze oorzaak wordt nog onderzocht.