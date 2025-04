Maria is één van de laatste twee verhuurders van kustrijtuigen in de badstad. Haar zaak ligt wat verborgen achter de zeedijk, maar vaste klanten weten haar altijd te vinden.“Zolang het gaat, doe ik voort. Ik tel de dagen niet. Vandaag is het goed, morgen zien we wel,” zegt Maria.

De paasvakantie was eerder rustig, maar het verlengde weekend belooft drukker te worden. “Er begint al wat beweging te komen. We gaan onze plan trekken,” lacht ze.