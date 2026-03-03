"Mijn papa reageert aangeslagen", vertelt dochter van een bewoner, Marinka Blomme. "Hij zegt: 'aan mijn ouderdom, moet ik nu nog verhuizen en doen. Ik was mijn kamertje gewoon. Maar ja, het is nu zo.' Wat nu? Ja, zoeken hé. Zoeken wat er vrijkomt."

Ongerustheid



De bewoners kregen het nieuws eind vorige week te horen op een vergadering. Ze krijgen nu tot eind november de tijd om een nieuwe thuis te vinden. Dat vinden veel bewoners veel te laat. "Hij zit hier al vier à vijf jaar", klonk het bij de schoonzoon van de bewoner, Peter Van Loo. "Hij is alles gewend hier. Had zijn eigen kamertje, eigen meubeltjes en nu is het zoeken. De directie kon dat vroeger gezegd hebben. Zes maanden voordien, dat is geen werk."

