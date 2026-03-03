76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten verhuizen na renovatieplannen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten tegen eind november verhuizen. De eigenaar van de seniorenresidentie wil het pand renoveren en omvormen tot een woonzorgcentrum. De huidige uitbater Armonea wil niet mee in dat verhaal en stopt de service. De zorggroep gaat wel actief mee op zoek naar een ander onderkomen voor de bewoners.
Het Senior Hotel Flandria langs de Baron Ruzettelaan in Brugge wordt nu nog uitgebaat door Armonea, maar eind november stopt dat. Het pand is verouderd en zal gerenoveerd worden. Meer zelfs, de eigenaar van het gebouw wil er een woonzorgcentrum van maken, waardoor de uitbating stopt en de huidige bewoners op straat staan.
Marinka Blomme & Peter Van Loo
"Mijn papa reageert aangeslagen", vertelt dochter van een bewoner, Marinka Blomme. "Hij zegt: 'aan mijn ouderdom, moet ik nu nog verhuizen en doen. Ik was mijn kamertje gewoon. Maar ja, het is nu zo.' Wat nu? Ja, zoeken hé. Zoeken wat er vrijkomt."
Ongerustheid
De bewoners kregen het nieuws eind vorige week te horen op een vergadering. Ze krijgen nu tot eind november de tijd om een nieuwe thuis te vinden. Dat vinden veel bewoners veel te laat. "Hij zit hier al vier à vijf jaar", klonk het bij de schoonzoon van de bewoner, Peter Van Loo. "Hij is alles gewend hier. Had zijn eigen kamertje, eigen meubeltjes en nu is het zoeken. De directie kon dat vroeger gezegd hebben. Zes maanden voordien, dat is geen werk."
Maar de concurrent Residentie Berkenhof, wat verderop in Assebroek (Brugge), maakt daar gretig gebruik van. "Na het nieuws van vrijdag hebben we veel aanvragen gekregen", klonk het bij Krystle Goethals van residentie Berkenhof. "We merken dat er toch wat ongerustheid is bij de mensen en vandaar dat we eens langskomen in de residentie. Wij hebben nog plaats. Wij kunnen de mensen geruststellen dat ze gerust naar ons kunnen komen en niet op straat komen te staan."