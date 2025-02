De Vlaamse Waterweg nv rooit de bomen eind maart, en plant de nieuwe populieren in het najaar. “De bomenrij is een vaste waarde binnen het landschap en speelt een beeldbepalende erfgoedrol, daarom moet er compensatie plaatsvinden”, klinkt het. Een andere populierensoort zal de bomen vervangen, die minder snel groeit en minder gevoelig is voor takbreuk.