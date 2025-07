Minister De Ridder toonde zich eerder al een erg koele minnaar van trajectcontroles. Omdat ze vindt dat die al te vaak vooral een verdienmodel vormen, niet zozeer een middel voor meer verkeersveiligheid.

Nu gaf ze haar administratie de opdracht om de lijst van 82 geplande trajectcontroles langs gewestwegen grondig te herbekijken op basis van twee heldere criteria: enkel locaties met een hoog aantal letselongevallen én waar een probleem van overdreven snelheid bestaat (de zogenaamde V85-norm). Resultaat van die oefening: slechts 10 geplande trajectcontroles zouden op de planning blijven staan.

Daarnaast maakte de minister eerder al bekend dat ook de aankondigingsbordjes van trajectcontroles opnieuw geplaatst worden langs gewestwegen. Die bordjes waren door de vorige bevoegde minister Lydia Peeters (Open VLD) verwijderd. "Duidelijke communicatie over handhaving is essentieel voor het vertrouwen in het beleid. Burgers moeten ervaren dat handhaving eerlijk, transparant en doelgericht gebeurt", klinkt het.