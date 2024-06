Voor veel leerlingen zijn het de laatste momenten op de banken van de lagere school. In september maken ze de overstap naar het middelbaar, maar voor het zover is, gooien ze eerst nog eens alle remmen los tijdens ‘Boeken Toe’. Dat is sportevent in De Gavers in Harelbeke met zo’n 7.000 jongeren uit meer dan 200 West-Vlaamse scholen.