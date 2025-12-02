De Expo van Roeselare was dit weekend de place to be voor vogelliefhebbers. Daar vond de Gouden Ring Show plaats, de derde grootste vogelshow ter wereld. Dit jaar was het zelf onderdeel van het Europees kampioenschap voor exotische vogels.
Aan de Gouden Ring Show doen ongeveer 6500 vogels mee, verdeeld over tien reeksen. Twee van die reeksen maken deel uit van het Europees kampioenschap. De jury kiest per reeks een top drie van mooiste vogels. Die krijgen dan op basis daarvan een gouden, zilveren of bronzen ring.
In totaal zijn er 5000 bezoekers, al blijft het een evenement voor een iets ouder publiek. De jonge Kobe vindt dat jammer: "Ik vind het wel jammer, want zo sterft het uit. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Ik heb het overgekregen van mijn opa, die dan mijn papa een beetje heeft overtuigd. Zo ben ik dan begonnen met vogels te kweken."
Vogelgriep
De vogelfanaten komen van her en der. Toch moest de organisatie dit jaar één liefhebber weigeren door de vogelgriep zegt voorzitter Marc Laseure. Vogels die in de beschermzone zitten mogen niet naar het evenement komen. Al is hij zelf sceptisch over de maatregel: "ik begrijp zeker de bezorgdheid van de overheid om zo de kippenindustrie te beschermen, want voor die mensen is dat nog veel erger. Maar aan de andere kant, onze vogels zitten afgeschermd, waarom mogen we niet buitenkomen?"