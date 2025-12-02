Aan de Gouden Ring Show doen ongeveer 6500 vogels mee, verdeeld over tien reeksen. Twee van die reeksen maken deel uit van het Europees kampioenschap. De jury kiest per reeks een top drie van mooiste vogels. Die krijgen dan op basis daarvan een gouden, zilveren of bronzen ring.

In totaal zijn er 5000 bezoekers, al blijft het een evenement voor een iets ouder publiek. De jonge Kobe vindt dat jammer: "Ik vind het wel jammer, want zo sterft het uit. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Ik heb het overgekregen van mijn opa, die dan mijn papa een beetje heeft overtuigd. Zo ben ik dan begonnen met vogels te kweken."