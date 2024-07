Van 6 juli tot 1 september 2024 staat Knokke-Heist opnieuw een hele zomer lang in het teken van de cartoon. In drie tentoonstellingen doorheen de kustgemeente kunnen jong en oud gratis gaan kijken naar 400 werken van Belgische en internationale cartoonisten. Het thema dit jaar is ‘Choose life’, over de vraag hoe we ons leven vormgeven. Met het festival vind ook de uitreiking van de Gouden Hoed plaats. Die gaat dit jaar naar de Oostenrijkse cartoonist Ernst.