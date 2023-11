Het was iets over 19 uur wanneer een voorbijganger de fietser langs de Klarewal in Alveringem opmerkt. De man lag met het gezicht in het water en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Na een halfuur vertoonde het slachtoffer opnieuw een hartslag, waarop hij meteen naar het ziekenhuis werd overgebracht. De 61-jarige man verkeert op dat moment in levensgevaar.

Uit onderzoek blijkt dat de man niet werd aangereden. Hoe de fietser dan wel in de gracht terecht kwam, is nog onduidelijk. Ofwel maakte de man een stuurfout, ofwel werd hij onwel tijdens zijn fietstocht.