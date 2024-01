De auto raakte vrijdag in Knokke-Heist op de Elizabetlaan, ter hoogte van het Heldenplein, van de rijbaan. Een medisch incident veroorzaakte het ongeval. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. Dat bevestigt Steve Desmedt, korpschef van politiezone Damme-Knokke-Heist. De man woonde zelf in Heist, niet ver van de plek van het ongeval. Het traject van de kusttram was vrijdagavond even onderbroken maar werd later opnieuw vrijgemaakt.