Izegem

58 appar­te­men­ten in Ize­gem ont­ruimd na brand in onder­grond­se parking

Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in een ondergrondse parkeergarage bij een appartementsgebouw langs de Zuidkaai in Izegem. Er werden 58 appartementen ontruimd. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Rond 12 uur ging het brandalarm af. Ongeveer vijftig bewoners verlieten het gebouw. De brand zou ontstaan zijn in de laadruimte van een witte bestelwagen in de parking. De kelder stond al snel vol rook.

De brandweer controleerde alle appartementen en ventileerde het gebouw grondig. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk.

Redactie
Brand

