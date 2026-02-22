Rond 12 uur ging het brandalarm af. Ongeveer vijftig bewoners verlieten het gebouw. De brand zou ontstaan zijn in de laadruimte van een witte bestelwagen in de parking. De kelder stond al snel vol rook.

De brandweer controleerde alle appartementen en ventileerde het gebouw grondig. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk.