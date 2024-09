Het is een jaarlijkse traditie geworden om het academiejaar in Brugge in te zetten op de Student Welcome. En dat was gisteravond niet anders. Laura Omloop zet meteen de toon en ook TikTok-sensatie Boer Harm is van de partij.

Brugge profileert zich meer en meer als studentenstad en telt dit academiejaar 11.700 studenten aan de hogescholen.