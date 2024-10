"De mountainbikewereld zit een beetje in het slop en het is dus heel leuk dat we dit kunnen organiseren. We zien wel dat de mensen echt zin hebben om te komen”, zegt organisator Nick Beernaert. In en rond de brandweerkazerne slalommen de mountainbikers tussen de brandweerwagens, de blauwe en rode zwaailichten door. En dan krijgen ze nog een cocktail om het laatste stuk van het parcours aan te vatten.

Uiteindelijk nemen meer dan 500 mensen deel aan deze unieke avondrit.