650 personen hadden zich vooraf ingeschreven voor de winterduik, maar het was nog afwachten hoeveel échte ijsberen er op nieuwjaarsdag in het water zouden duiken.

Ondanks de strakke en ijskoude westenwind en het 5 graden kille Noordzeewater trotseerden zo’n 500 mensen het water, luid aangemoedigd door minstens evenveel warm ingeduffelde supporters doken zij dus letterlijk het nieuwe jaar in