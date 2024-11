Sinds een paar jaar herdenkt een monument de slachtoffers van het drama, dat toen het hele dorp in diepe rouw onderdompelde. Dominiek Hemeryck stond verderop en zag hoe zijn vriendjes verongelukten, hij was toen 12. Tot op vandaag heeft het drama een grote impact op hem. ”Ik moest 's anderendaags alweer op de bus. En hier dat traject, hier over steken, dat was voor mij een grote angst.”

Een angst die Dominique tot op vandaag bezighoudt, bij het dwarsen van een overweg bijvoorbeeld, of als er een trein passeert, zeker op de plaats van het drama. “Dat is nog altijd een schok die door mijn lichaam gaat, een koude rilling.”