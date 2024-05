Het restauratiebedrijf Carrosserie Desot in Hooglede bestaat 50 jaar. Dit weekend werd de unieke koetsenverzameling van Donald Desot voor het grote publiek opengesteld. Vooral de rijtuigen van West-Vlaamse koetsenbouwers vallen daarbij op. In zowat elke West-Vlaamse gemeente was er een actief. In het koetsenmuseum komt het tijdperk van de koetsen weer tot leven.