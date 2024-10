“We hebben altijd gezegd op het moment dat er in Antwerpen extra beveiliging kwam van de haven dat we moesten opletten dat die drugstrafiek niet naar de haven van Zeebrugge zou komen. Ik heb daar goede gesprekken over gehad met minister Van Peteghem bevoegd voor douane en een goed antwoord gekregen dat er 50 mensen extra worden ingezet in de haven”, legt federaal volksvertegenwoordiger Franky Demon uit.

Naast extra personeel kan de douane tegen eind dit jaar ook nog rekenen op twee extra cargoscanners. Daarmee wordt het aantal scanners verdubbeld. Een betere screening van vrachtwagens met meer mensen moet de strijd tegen drugs in Zeebrugge opvoeren.