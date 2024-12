“Iedereen heeft er met heel veel passie en fierheid aan gewerkt.” Tine Schotte, uitvoeringsdirecteur van Group Monument, blinkt van trots wanneer ze over de restauratie van de Notre-Dame in Parijs vertelt.

De hoofdzetel van Group Monument is in Ingelmunster, maar de werken voor de Notre-Dame zijn in de vestiging in Zottegem gebeurd. Blokken steen zijn verwerkt tot puzzelstukken die in Parijs weer in mekaar zijn gezet.