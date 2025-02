In 2024 vernietigde DOVO meer projectielen in Poelkapelle dan in voorgaande jaren. Himpe verduidelijkt dat op basis van cijfers van Defensie: “Vorig jaar werden 3.163 projectielen vernietigd. Sinds de nieuwe statische detonatiekamer in gebruik werd genomen in 2017 zijn er al bijna 13.500 projectielen vernietigd.”