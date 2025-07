Al sinds 1959 houdt Beselare haar legendarische heksenverhalen levend met een stoet die slechts om de twee jaar uittrekt, maar telkens een volksfeest van formaat wordt. De editie van dit jaar stond volledig in het teken van dieren die in de heksenverhalen een speciale rol spelen. Grote spinnen, sinistere kraaien, een meterslange slang en zelfs een everzwijn sierden de stoet. “Dieren zijn al eeuwenlang verbonden aan hekserij, en dat wilden we extra in de verf zetten,” vertelt Lieven Dejonckheere, die dit jaar voor het eerst de regie op zich nam.