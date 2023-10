400 neerhofdieren nemen deel aan schoonheidswedstrijd

Op de beurs wisselen erkende kwekers hun ervaring en kennis uit. Maar ze zijn stilaan zeldzaam: In West-Vlaanderen zijn ze nog met 256, en er is weinig verjonging. Jaak Rousseau, Hoender keurmeester: “Je moet een tuin hebben. En plaats hebben om dieren te houden. En er zijn ook ziektes, zoals de vogelgriep. Wij in België hebben nog geluk. De overheid is wel streng maar ze laat ons tenminste nog onze hobby doen. Nederland moet het al vier jaar zonder kippententoonstelling doen.”