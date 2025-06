De regering wil zo de uitstoot van stikstof en ammoniak verminderen. Meer dan honderd West-Vlaamse landbouwers hebben daarop ingetekend. In twee rondes van vrijwillige stopzetting zijn er over heel Vlaanderen zo 370.000 varkens minder. Dat is wel nog ver van de 1,8 miljoen varkens die Vlaanderen voor ogen had, maar er komt voorlopig toch geen derde ronde.