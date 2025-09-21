36 procent van fietsen in West-Vlaanderen niet in orde
In september en oktober voert de politie samen met scholen opnieuw technische fietscontroles uit. En dat blijft nodig, zo blijkt uit de resultaten van vorig jaar. Dertien West-Vlaamse politiezones controleerden samen bijna 15.000 fietsen. Daarvan was 36 procent niet in orde volgens provincieraadslid Kurt Himpe.
Hoewel het cijfer daalt tegenover vorige jaren, blijft het volgens Himpe hoog. Sinds 2016 is het aantal met vijf procent gedaald, maar dat is niet voldoende. Ook tijdens repressieve acties werden nog eens 30.000 fietsen gecontroleerd. Daaruit bleek dat 4,6 procent niet voldeed.
Digitale applicatie
Om de controles sneller en efficiënter te maken, is in samenwerking met studenten van Hogeschool Vives in Kortrijk een digitale applicatie ontwikkeld. Dit schooljaar kan er nog gewerkt worden met papieren controlekaarten, maar vanaf volgend jaar schakelt men volledig over. “Een fiets kan zo in amper twee minuten gecontroleerd worden. Bovendien kunnen ouders voortaan meteen via e-mail op de hoogte gebracht worden van het resultaat”, zegt Himpe.