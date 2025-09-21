Om de controles sneller en efficiënter te maken, is in samenwerking met studenten van Hogeschool Vives in Kortrijk een digitale applicatie ontwikkeld. Dit schooljaar kan er nog gewerkt worden met papieren controlekaarten, maar vanaf volgend jaar schakelt men volledig over. “Een fiets kan zo in amper twee minuten gecontroleerd worden. Bovendien kunnen ouders voortaan meteen via e-mail op de hoogte gebracht worden van het resultaat”, zegt Himpe.



