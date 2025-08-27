24°C
Avelgem

32-jari­ge Avel­gem­naar gear­res­teerd voor zeden­fei­ten. Hij bena­der­de min­der­ja­ri­ge meis­jes voor modellenwerk

Avelgem

De politie van de zone Grensleie heeft op 18 augustus 2025 een 32-jarige man uit Avelgem gearresteerd op verdenking van meerdere zedenfeiten in Zuid-West-Vlaanderen. Hij zou zich tegenover minderjarige meisjes
hebben voorgedaan als fotograaf en hen benaderd hebben met voorstellen voor modellenwerk. Momenteel zijn er zes minderjarige slachtoffers bekend.

Dankzij de verklaringen van de slachtoffers kon de politie de verdachte snel identificeren en arresteren. Het parket bevestigt de arrestatie en vorderde intussen de onderzoeksrechter in Kortrijk. De verdachte werd op 18 augustus 2025 al voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk, die hem onder voorwaarden heeft vrijgelaten 

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Zedenfeiten

