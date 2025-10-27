16°C
Oostende

31-jari­ge Oos­tend­se over­le­den na bot­sing met motor­rij­der in Gent

Op de Vlaamsekaai in Gent is in de nacht van donderdag op vrijdag een 31-jarige vrouw omgekomen nadat ze werd aangereden door een motorrijder. Die raakte zelf ook levensgevaarlijk gewond. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde iets voor 2 uur ter hoogte van het kruispunt van de Vlaamsekaai met de Zalmstraat. Twee motorrijders waren aan het rijden richting de Sint-Lievenstunnel. Een 23-jarige man reed met zijn motor de vrouw aan. Het gaat om een 31-jarige vrouw uit Oostende. Zij overleed ter plaatse. De motorrijder raakte levensgevaarlijk gewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan en zal ook de camerabeelden opvragen.

