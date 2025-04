Op het Duinenwatermeer is Lakeside Paradise actief met watersporten, zoals wakeboarden. Bij algengroei dreigt dat tijdelijk te stoppen. Bij blauwalg bijvoorbeeld krijg je last van irritatie als je dan in contact komt met het water. In overleg met de gemeente is daarom ingegrepen.

De timing is niet toevallig: de temperatuur van het Duinenwatermeer is bijna 15 graden celsius, en dat bevordert algengroei. Behalve het cocolietenkrijt liggen er langs het water straks ook weer aan de oevers gerstebalen. Die zorgen er voor dat tijdens het rottingsproces een enzym vrijkomt dat de algengroei tegenwerkt.