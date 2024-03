De brand brak uit rond 2 uur in een flat van tien verdiepingen op de Zeedijk. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is toch aanzienlijke rookschade. De brand is ontstaan aan een zekeringkast op de gelijkvloerse verdieping. Die had vuur gevat en dat zorgde voor een zware rookontwikkeling in het hele gebouw. De getroffen bewoners werden opgevangen in de Heldentorens.