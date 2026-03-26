Op 22 april 2023 ontving een vroegere aandeelhouder van een schildersbedrijf uit Deerlijk een e-mailbericht dat afkomstig leek van BNP Paribas Fortis met daarin een link en het verzoek om een aantal persoonlijke gegevens aan te vullen en te actualiseren. Ze drukte op de link en probeerde een aantal gegevens aan te vullen, maar kreeg de melding dat dit niet gelukt zou zijn. Kort daarop werd zij gebeld door een onbekend nummer. De oproeper deed zich voor als een medewerker van Card Stop en gaf aan dat er zogezegd verdachte transacties plaatsvonden op de bankrekeningen van het bedrijf. Hij deelde mee welke stappen de voormalige aandeelhoudster moest ondernemen om de zogenaamd verdachte transacties te blokkeren. Zij verrichtte daarbij onder meer een aantal authenticaties met haar KBC-kaartlezer en voerde ook een link in op de adresbalk van haar computer.

Na dit telefoongesprek, dat twee uur duurde, stelde de vertegenwoordiger van de vennootschap vast dat er een heel aantal niet-toegestane banktransacties waren gebeurd op de bedrijfsrekeningen. Er werd in totaal 78.800 euro overgeschreven van de spaarrekening naar de zichtrekening van de vennootschap. Vanaf de zichtrekening gebeurden in totaal 56 overschrijvingen naar verschillende Belgische rekeningnummers en dit voor een totaalbedrag van 129.754 euro. De niet-toegestane verrichtingen werden uitgevoerd tijdens de duur van het telefoongesprek en telkens ging het om een bedrag tussen 2.000 en 2.500 euro. De vele bedragen kwamen op bankrekeningen van de beklaagden terecht. Nog dezelfde dag werd het merendeel van de overgeschreven gelden in contanten afgehaald of gebruikt voor aankopen. Op de rekening van één van de beklaagden kwam ook geld van een ander slachtoffer terecht. Deze rekening werd geblokkeerd voordat dit geld ervan kon verdwijnen.

Vonnis

Maar de daders werden uiteindelijk gevonden en veroordeeld. In totaal moesten 28 beklaagden zich voor de Kortrijkse rechtbank verantwoorden. Naast één effectieve gevangenisstraf van 8 maanden en een boete va 800 euro veroordeelde de correctionele rechtbank vijftien beklaagden tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor een periode van 3 jaar en een boete. Aan tien beklaagden werd een werkstraf opgelegd. Er werd ook telkens een geldbedrag verbeurd verklaard. Alle beklaagden zijn ook veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan het schildersbedrijf, samen goed voor zo'n 108.570 euro.