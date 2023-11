Fijnstof in de lucht is gevaarlijker dan je denkt. Beweging.net uit Kortrijk en CM Gezondheidsfonds willen mensen daarvoor waarschuwen. Wie wil kan een speciaal toestel aan de gevel hangen, dat voortdurend het fijn stof in de lucht meet. Met de resultaten willen de organisaties later concrete voorstellen doen voor gezondere lucht, samen met studenten van Howest en Vives.