Morgen is het precies 25 jaar geleden dat er een kettingbotsing gebeurde op de A19 tussen Menen en Wevelgem. Daarbij vielen 2 doden en 43 gewonden. In Kortrijk en de Westhoek scheen de zon, maar in Menen botsten meer dan 100 wagens plots op een muur van mist. Rudy Huyhebaert uit Zillebeke was één van de betrokken chauffeurs.