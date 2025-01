Het cultuurcentrum is vooral ook trots dat het veel lokale verenigingen en artiesten ook een podium geeft. “Dat lokaal talent vinden we minstens even belangrijk als het talent van Vlaanderen of ruimer zelfs. Wij proberen echt mensen lokaal de kans te geven om hier in het cultuurcentrum te kunnen optreden”, duidt Ann-Sofie Beun, directeur Vrije Tijd.

Luc Note, dirigent van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie, stond 25 jaar geleden ook al op het podium van het cultuurcentrum. Toen met de Millenium Big Band om het centrum te openen. “Vandaag zijn we 25 jaar verder en met mijn muzikanten heb ik hetzelfde genre gepspeeld als toen eigenlijk: van Vera Lynn tot Lady Linn. Het was echt fantastisch werken”, aldus Note.