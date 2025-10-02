17°C
Deerlijk Zwevegem

24 jobs in gevaar bij water­stofac­ti­vi­tei­ten Bekaert Wet­te­ren, water­stof­pro­duc­tie­cen­trum Deer­lijk blijft actief

Bekaert 2025

Het West-Vlaamse staaltechnologiebedrijf Bekaert schort op zijn site in het Oost-Vlaamse Wetteren de productie van onderdelen voor elektolysers voor het maken van waterstof op. Daardoor zijn 24 banen bedreigd, zo maakte het West-Vlaamse bedrijf woensdag bekend.

Bekaert zegt dat het niet anders kan dan in te grijpen op zijn Bekintexsite omdat groene waterstof minder snel ingang vindt dan verwacht. Het bedrijf ziet "een lage marktvraag op korte termijn en een herstel dat later wordt verwacht dan eerder voorzien". 

Concreet schort Bekaert de productie van elektrolysercomponenten nu volledig op. Daardoor zijn 24 jobs bedreigd. De directie zegt dat ze de impact op het personeel wil beperken en onderzoekt de mogelijkheden om getroffen werknemers een baan aan te bieden in een van de andere Belgische vestigingen van Bekaert. 

Ze start ook onderhandelingen op over een sociaal plan met de vakbonden. "Groene waterstof blijft deel uitmaken van de groeistrategie van Bekaert", benadrukt het bedrijf wel. De productielijn in Wetteren blijft dan ook behouden. "Dat laat ons toe om de productie opnieuw op te schalen zodra de markt aanzwelt", luidt het. 

Deerlijk blijft operationeel

Ondertussen blijft het recent geopende innovatiecentrum voor waterstof in het West-Vlaamse Deerlijk operationeel. Bekintex is een van de vier productiesites van Bekaert in België. Het maakt er verschillende hoogtechnologische producten, waaronder oplossingen voor antistatisch en hittebestendig textiel. 

Eind vorig jaar voerde Bekaert er al een herstructurering door waarbij uiteindelijk een vijftigtal banen verdween. Er werkt momenteel nog een negentigtal mensen op de site in Wetteren.

Belga

