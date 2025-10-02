Bekaert zegt dat het niet anders kan dan in te grijpen op zijn Bekintexsite omdat groene waterstof minder snel ingang vindt dan verwacht. Het bedrijf ziet "een lage marktvraag op korte termijn en een herstel dat later wordt verwacht dan eerder voorzien".

Concreet schort Bekaert de productie van elektrolysercomponenten nu volledig op. Daardoor zijn 24 jobs bedreigd. De directie zegt dat ze de impact op het personeel wil beperken en onderzoekt de mogelijkheden om getroffen werknemers een baan aan te bieden in een van de andere Belgische vestigingen van Bekaert.

Ze start ook onderhandelingen op over een sociaal plan met de vakbonden. "Groene waterstof blijft deel uitmaken van de groeistrategie van Bekaert", benadrukt het bedrijf wel. De productielijn in Wetteren blijft dan ook behouden. "Dat laat ons toe om de productie opnieuw op te schalen zodra de markt aanzwelt", luidt het.