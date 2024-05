Eind juli vorig jaar vond de politie het slachtoffer, in een deken gewikkeld op de grond in z'n eigen appartement in Kortrijk. De man is zwaar hulpbehoevend en kampt met mentale problemen. Hij wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht waar hij zelfs enkele dagen in coma ligt. De politie verzegelt in de tussentijd zijn appartement. Tijdens diezelfde periode merkt de politie op dat iemand geld heeft afgehaald met de bankkaart van het slachtoffer, alles samen voor 2.385 euro.



Camerabeelden leiden naar een twintiger. Die bekent aan de agenten - buiten het verhoor weliswaar - dat hij het slachtoffer heeft vastgebonden, geslagen en zijn bankkaart heeft meegenomen. Later trekt de twintiger die bekentenis echter weer in. Voor de rechtbank betwist hij de feiten dan weer niet, maar weigert om meer uitleg te geven.