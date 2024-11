Dat we toch een neerslagrecord zullen kennen is een gevolg van het hoge aantal dagen (11) met zware regenval (gelijk of meer dan 20 mm). Dat is echter geen record, want in 2004 waren er 12 dagen met zware regenval, legt Dehenauw uit. "Vooral in de zomer waren er enkele fikse onweders in Ukkel en die hebben sterk bijgedragen aan het record", aldus Dehenauw.

Het record van 2024 betekent niet per se dat ook 2025 een nat jaar wordt. Zo was 2022 bijvoorbeeld net een heel droog jaar. "Het is wel zo dat 2001, het natste jaar tot het record verbroken werd, en 1965, het vierde natste jaar, telkens gevolgd werden door een tweede nat jaar", aldus Dehenauw. "Maar dat kan toeval geweest zijn."