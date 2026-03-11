Zo’n 200 var­kens ster­ven bij uit­slaan­de brand in var­kens- en rund­vee­hou­de­rij in Geluwe

In Geluwe (Wervik) brak tijdens de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand uit in een varkensstal bij een varkens- en rundveehouderij. Zo'n 200 dieren kwamen om het leven. De brandweer heeft een asbestprocedure opgestart en het parket stelt een branddeskundige aan.  

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer van zone Westhoek rond 1.50 uur opgeroepen naar Geluwe (Wervik). Eenmaal ter plaatse bleek het om een uitslaande brand te gaan in een stal met 400 varkens bij een varkens- en rundveehouderij langs de Dadizelestraat. 

De brandweer zette alles op alles om het vuur snel te blussen. De stal was in twee gedeeld, aan de scheiding kon de brandweer het vuur tegenhouden. De helft van de stal is dus uitgebrand, maar overslag naar een andere stal kon voorkomen worden. Toch overleefden zo'n 200 dieren de brand niet. Een dierenarts kwam naar het landbouwbedrijf om de overlevende dieren te onderzoeken en besliste dat ze op de boerderij mogen blijven. 

Asbestprocedure

De brandweer startte 's nachts ook een asbestprocedure op, aangezien het dak uit asbestcement bestond. Er was weinig wind, dus de rook steeg recht omhoog. Er werd wel een perimeter ingesteld, maar voor buurtbewoners was er geen gevaar. Alle brandweerlieden werden ter plaatse gedecontamineerd. Het parket stuurt nu een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. 

200 varkens sterven bij uitslaande brand in varkensstal in Geluwe

Brandweer Westhoek - post Geluwe

De redactie
Brand

