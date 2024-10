Het is het eerste weekend van de herfstvakantie maar toch willen sommige kinderen liever bijleren op de kinderuniversiteit. De leerlingen hebben een les over communicerende golven gevolgd. Wetenschap op kinderniveau is ook voor de lesgever een uitdaging vertelt Tim Claeys, professor aan de KUL Campus Brugge. “Ik tracht te focussen op mijn eigen zoon. Als ik het aan hem kan uitleggen dan moet het lukken.”