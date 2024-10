Fans en muziekliefhebbers kunnen even ongedwongen praten met Mickael, Tom, Dave en Bert in de Safari Studio’s in Kortrijk. Naar aanleiding van 20 jaar Goose, heeft de groep ook een nieuw album uitgebracht, een dubbele vinylplaat. “Het zijn twintig singles, aangevuld met drie onuitgegeven nummers die ergens op onze harde schijven stonden. We dachten: Nu is het moment om die te delen. Het zijn nummers die deel uitmaken van onze geschiedenis, maar die nog nooit het daglicht hebben gezien”, klinkt het bij frontman Mickael Karkousse.

De band is al zes jaar actief in een omgebouwde garage, maar voor het eerst gaan de deuren open voor het publiek. “20 jaar Goose is vooral vier mensen die een band begonnen zijn, maar ondertussen een heel stuk verder staan in het leven. En dit nog altijd op dezelfde manier kunnen doen, daar zijn we heel dankbaar voor”, vertelt Tom Coghe.

Het verjaardagsconcert in de Lotto Arena vindt plaats op 16 november. Op 8 november speelt Goose eerst nog een try-out in Cactus Muziekcentrum in Brugge.